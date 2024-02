Anmeldung bis Ende April möglich Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ startet wieder

Das kleine Dorf Born, idyllisch gelegen am Borner See in Brüggen, war in der Vergangenheit äußerst erfolgreich: Mehrfach nahm das Dorf am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil, erzielte nach der erfolgreichen Teilnahme am Kreiswettbewerb auch auf Landesebene tolle Ergebnisse: 2003 holte Born Silber, 2006 sogar Gold. Damit qualifizierte sich Born für die Teilnahme am Bundeswettbewerb, holte 2007 auf Bundesebene Bronze. 2012 gab es für Born auf Landesebene wieder Silber. Das beschauliche Waldhufendorf Lüttelforst in Schwalmtal erreichte beim Landeswettbewerb 2009 Bronze.