Entsorgung im Kreis Viersen Wertstoffhöfe sind ab Mittwoch wieder offen

Darüber hinaus bieten die Städte Kempen, Tönisvorst und Willich eigene Wertstoffhöfe für ihre Bürgerinnen und Bürger an. Sie sind an gesetzlichen Feiertagen, also über Weihnachten und an Neujahr, geschlossen, ansonsten aber geöffnet. Der Wertstoffhof in Kempen, Am Selder 9, ist montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr offen, samstags von 8 bis 13 Uhr. Dort können Bürgerinnen und Bürger Wertstoffe, Sperrgut und Grünabfälle abgeben.