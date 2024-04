Noch sind viele Plätze frei Weit mehr Ausbildungsstellen als Bewerber

Die Aufgabe, Betriebe und Auszubildende zusammenzubringen, sei so groß, dass man sie nur gemeinsam lösen könne, betonte Rainer Imkamp, Vorsitzender der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Mönchengladbach. Die Netzwerkpartner setzen deshalb auf ein vielfältiges Angebot der Information: Berufsberatung an Schulen und in Jugendzentren, die beliebten „Check-In-Days“, Sprechstunden und digitale Elternabende. Denn die Eltern sind nach wie vor „die wichtigsten Berufsberater ihrer Kinder“, so Imkamp. Deshalb seien die digitalen Elternabende auch so wichtig. Diese könne man nutzen, um Eltern zu informieren, welche Perspektiven sich ihren Kindern bieten – und auch, um mit Vorurteilen aufzuräumen. Schließlich sei die Berufswelt heute doch durchlässiger als in den 1980er- oder 1990er-Jahren. Imkamp: „Es ist gut, wenn Eltern nah an ihren Kindern sind. Und noch besser, wenn Eltern gut informiert sind.“