Kreis Viersen rät zur Vorsicht : Immer mehr Fälle von Geflügelpest

Kreis Viersen Der Kreis Viersen bittet Geflügelhalter, Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Unter Umständen sei auch eine Aufstallung des Hausgeflügels im Kreis notwendig.

In Deutschland gibt es immer mehr Fälle von Geflügelpest. Darauf weist der Kreis Viersen hin. Seit Anfang Oktober treten vermehrt wieder Geflügelpestfälle bei Wildvögeln in den deutschen Küstenregionen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Brandenburg und Bayern auf. Das Friedrich-Löffler-Institut stuft das Risiko der Ausbreitung des Virus HPAIV H5 bei Wildvögeln sowie eine Übertragung auf Hausgeflügelbestände in Deutschland aktuell als „hoch“ ein.