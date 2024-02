Lebenslanges Lernen Was die VHS in Kempen bietet

Spannende Vorträge und Lesungen stehen auch in den kommenden Wochen auf dem Programm. Dr. Philipp Heimann gibt am Montag, 19. Februar, 19 Uhr, unter dem Titel „Neutrinos - Geisterteilchen der Physik“, im TZN einen Einblick in die Welt der Teilchenphysik (7,50 Euro), Dr. Rainer Helfenbein spricht am Donnerstag, 22. Februar, 19.30 Uhr, im TZN über den Schriftsteller Stefan Zweig (7,50 Euro). Unter dem Titel „Das Fremde denken“ spricht Helfenbein auch am Donnerstag, 7. März, 15 Uhr, im TZN über die Fremdheit als Thema in der Philosophie (7,50 Euro), Günter Stammes widmet sich in seinem Vortrag am Montag, 11. März, 19 Uhr, der Bedeutung des Wettbewerbs in der sozialen Marktwirtschaft (7 Euro). In Kooperation mit dem Förderverein der Stadtbibliothek Kempen lädt die VHS für Donnerstag, 14. März, 19 Uhr, zu einer Lesung im Kulturforum Franziskanerkloster ein: Jürgen Wiebicke stellt sein Buch „Emotionale Gleichgewichtsstörung. Kleine Philosophie für verrückte Zeiten“ vor (10 Euro). Praxiswissen für Vereinsvorstände vermittelt Jörg Hallmann am Dienstag, 27. Februar, 19 Uhr, im TZN. Der Vortrag bietet ein Update mit den wichtigsten aktuellen Urteilen und gesetzlichen Neuregelungen im Vereinsrecht und Gemeinnützigkeitsrecht für das Jahr 2024, um Haftungsrisiken zu erkennen und wirtschaftliche Chancen nutzen zu können (5 Euro).