75. Heimatbuch erschienen Menschen und Geschichten aus dem Kreis Viersen

So erinnert etwa der Grefrather Alfred Knorr an den Grefrather Künstler Gottfried Sleegers, der im Mai 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft geriet. Bis September 1945 war er in Auschwitz inhaftiert. Was er dort erlebte, ist seinen Tagebüchern und einigen Zeichnungen zu entnehmen, die Sleegers anfertigte. Bernd-Dieter Röhrscheid und Udo Holzenthal haben sich unter dem Titel „Schuld und Sühne“ mit der Entnazifierung in der Gemeinde Anrath beschäftigt – ein Prozess, mit dem man versuchte, Anhänger des Nationalsozialismus zu ermitteln und sie aus dem öffentlichen Leben zu entfernen, was sich „von Anfang an als schwierig erwies und letztlich beendet wurde, ohne ein Gefühl der Gerechtigkeit in der Bevölkerung zu hinterlassen“, wie die Autoren in ihrem Beitrag feststellen.