Wolf in der Region unterwegs? Was bei Wolfssichtungen zu tun ist

Die mutmaßliche Sichtung eines Wolfs hat am Donnerstagmorgen für Aufruhr in Mönchengladbach gesorgt. Dort meldete ein Bürger der Polizei, er habe am städtischen Hauptfriedhof an der Viersener Straße ein Tier gesehen, das so aussah wie ein Wolf. Die Polizei begann mit der Suche nach dem Tier zur Gefahrenabwehr, zeitgleich werteten Fachleute des Landesumweltamts (Lanuv) Bildmaterial des Tiers aus, das für einen Wolf gehalten wurde.