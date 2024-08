Nach Explosion im Kreis Viersen Was bei Gasflaschen zu beachten ist

Wo kommen Gasflaschen vor? Spraydosen jeglicher Art, etwa für Deo oder Haarspray, enthalten entzündbare Treibgase. Mit Wassersprudlern kann Leitungswasser zum Trinken aufgesprudelt werden, hier werden CO2-Zylinder verwendet. „Beim Grillen kommen üblicherweise Gasflaschen mit einem Gewicht von fünf acht oder elf Kilo zum Einsatz“, sagt Metzer. Diese sind mit Butan oder Propan gefüllt. Bei Campingwagen werde ebenfalls oft mit Propan geheizt oder gekocht. Am Schwierigsten, wie Metzer sagt, seien Acetylenflaschen, die früher etwa beim Schweißen verwendet wurden. „Wenn die in der Lagerung umkippen, können sie bei der Explosion durch Betonwände gehen.“ Diese Behälter erkenne man an dem Handrad, das wie ein Ei ausgeprägt sei. In der Regel fänden sich diese Art Gasflaschen allerdings nicht mehr in Haushalten. Auch bei den anderen Typen seien aber bei der Lagerung bestimmte Bedingungen wichtig.