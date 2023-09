Info-Veranstaltung für Vereine und Aktive Was bei der Wildtierhilfe zu beachten ist

Aus emotionaler Sicht ist es klar. Wer ein scheinbar verlassenes oder verletztes Wildtier beim Wandern im Wald oder in den Feldern vorfindet, will helfen, es retten. Sei es das aus dem Nest gefallene Vogeljunge, das verletzte Eichhörnchen, das hilflose Kitz oder der apathisch wirkende Igel. Doch ganz so einfach stellt sich die Situation aus Sicht von Fachleuten nicht dar. Dies wurde deutlich bei einem Vortrag zum Thema Wildtierhilfe, zu dem der Kreis Viersen in das Niederrheinische Freilichtmuseum in Grefrath eingeladen hatte.