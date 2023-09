Warntag am 14. September Willich und Tönisvorst testen auch mobile Sirenen

In Tönisvorst und Willich will man außerdem die Gelegenheit nutzen, die neuen mobilen Sirenen zu testen, die der Kreis Viersen für die Städte und Gemeinden bereitgestellt hat. Die runden Geräte werden oben auf einem Fahrzeug angebracht und getestet – in Willich im eher dünn besiedelten Bereich von Willich-Hardt im Willicher Osten, in Tönisvorst im Bereich Nüss Drenk / Laschenhütte.