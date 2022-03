Schutz vor Radioaktivität : Kreis Viersen rät von Einnahme hochdosierter Jodtabletten ab

Kreis Viersen Der Kreis Viersen warnt aktuell vor der Einnahme von Jodtabletten. Das Land NRW und auch der Kreis Viersen verfügen über ein ausreichendes Reservoir, das im Notfall genutzt werden kann. Derzeit befinde man sich nicht in einer Notlage.

Vor dem Hintergrund der Geschehnisse in der Ukraine stellt der Kreis Viersen seit einiger Zeit vermehrt Anfragen zum Notfallschutz und insbesondere zu Jodtabletten fest. In diesem Zusammenhang teilt der Kreis mit, dass sowohl das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) als auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) als zuständige Bundesbehörden für die Überwachung der Umweltradioaktivität die Situation in der Ukraine aufmerksam und kontinuierlich beobachten. Damit seien sie in der Lage, frühzeitig zu erkennen, ob es Entwicklungen gibt, die gesundheitlich relevant für Menschen in Deutschland sein könnten. „Dies ist aktuell nicht der Fall“, erklärt der Kreis Viersen.