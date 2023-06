Bei Rauch die 112 rufen Waldbrandgefahr — was Ausflügler im Kreis Viersen beherzigen sollten

■ Kippen nicht wegwerfen Vom 1. März bis zum 31. Oktober gilt in NRW ein allgemeines Rauch- und Feuerverbot im Wald. „Werfen Sie keine Zigaretten oder brennenden Gegenstände in die Natur – vor allem nicht aus dem Fahrzeug“, warnt der Kreis Viersen: „Schnell kommt es zu einem Böschungsbrand am Straßenrand – auch an der Autobahn.“ Grillen ist in der Natur nur an extra dafür ausgewiesenen Plätzen erlaubt.