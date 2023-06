Zum Ende der Spargelsaison im Kreis Viersen Die letzten Tage der Spargelernte

Die Spargelernte geht in den Endspurt: Traditionell werden die letzten Stangen am Johannistag, am 24. Juni, gestochen. In den vergangenen Tagen war es am Niederrhein heiß, fast ausschließlich schien die Sonne. Bis zum Ende der Spargelsaison in etwa eineinhalb Wochen soll sich das warme Wetter voraussichtlich nicht ändern. Segen oder Fluch für Spargelanbauer und die Liebhaber des weißen Goldes? Grundsätzlich ziehen die Spargelhöfe im Kreis Viersen eine positive Bilanz – trotz großer Sorgen zu Beginn der Saison. Der April war vergleichsweise kalt – „es fing schleppend an. Doch der Mai hat gut aufgeholt“, sagt Anne Küthen vom Spargelhof Küthen in Kempen. Auf dem Anrather Spargelhof habe die anfängliche Kälte zwar einen geringeren Ertrag bewirkt, dafür sei die Qualität sehr gut gewesen, berichtet Michael Heintges. Schwierigkeiten zu Beginn der Saison bereiteten auch Kunden, die weniger Spargel kauften aufgrund der Vermutung, der Spargelpreis sei gestiegen, bilanziert Christian Meyer vom Willicher Meyerhof. Entgegen der Annahme sei der Preis allerdings etwa gleich geblieben. Grundsätzlich verzeichnen die lokalen Höfe in Willich und Kempen einen treuen Kundenstamm. „Die Leute legen viel Wert darauf, dass der Spargel aus der Region kommt“, betont Heintges.