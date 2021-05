Kostenpflichtiger Inhalt: Vorfälle in Kitas in Viersen, Kempen und Tönisvorst : Vor einem Jahr starb die kleine Greta

Im vergangenen Sommer erinnerten bemalte Steine und Kerzen vor dem Eingang der städtischen Kindertagesstätte am Steinkreis in Viersen an den Tod der kleinen Greta. Archivfoto: DPA Foto: dpa/Bernd Thissen

Viersen/Kempen/Tönisvorst Die ehemalige Erzieherin Sandra M. misshandelte das damals zweijährige Mädchen in einer Viersener Kita so stark, dass es knapp zwei Wochen später starb. Was sich seitdem in den Einrichtungen, in denen sie tätig war, verändert hat.