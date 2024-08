Unfälle im Kreis Viersen Vier Radfahrer wurden bei Unfällen am Montag verletzt

Einen Alleinunfall nahmen Beamte der Polizei Viersen gegen 16.30 Uhr auf. Auf dem Radweg an der Kölner Straße in Nettetal war ein 59-jähriger Niederländer mit seinem Fahrrad unterwegs. In Richtung Breyell übersah er eine Unebenheit auf der Fahrbahn. Beim Passieren verlor er die Kontrolle über das Rad und fiel zu Boden. Auch er erlitt leichte Verletzungen.