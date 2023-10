Aktion im Kreis Viersen Viele Einträge auf Ideen-Karten zum Klimawandel

„Solche Maßnahmen bieten zum einen das Potenzial, durch Verdunstungskühle und Beschattung für Entlastung bei Hitzeperioden zu sorgen. Zum anderen kann dadurch Niederschlagswasser für Trockenperioden zurückgehalten und so der lokale Wasserhaushalt gestärkt werden“, so der Kreis Viersen. Die Ideen und Hinweise werden nach Ablauf der Beteiligungsfrist gesichtet und können in die Klimafolgenanpassungskonzepte der kreisangehörigen Kommunen einfließen.