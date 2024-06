Kalt und regnerisch Verregneter Start in die Freibad-Saison

Auf der Internetseite des Freibads an der Dorenburg in Grefrath hat Jasmin Splinter vom Bäderteam der Gemeindewerke schon in der vergangenen Woche gemeldet, dass sich die Öffnungszeiten verkürzen. Das Freibad ist in dieser und auch in der kommenden Woche erst ab 14 Uhr und bis 19.30 Uhr geöffnet. „Unere Stammgäste kommen bei dem verregneten Freibadstart auch am Nachmittag. So kann ich das Personal in den Vormittagsstunden im Hallenbad und beim Erweiterungsbau gut einsetzen“, sagt Splinter. Seit dem 16. Mai ist das Freibad, das rund 500 Meter vom Hallenbad entfernt liegt, schon geöffnet. Und man habe noch keinen schönen Freibadtag verzeichnet. Lediglich die Unermüdlichen und die Mitglieder der Vereine – Schwimm- und Tauchvereine sowie die DLRG, die in den Abendstunden teilweise in Neoprenanzügen trainieren –, suchen das Freibad auf, da das Hallenbad bis in den Herbst geschlossen bleibt.