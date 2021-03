Erleichterung für Unternehmen im Kreis Viersen : Vergabestelle setzt auf Online-Angebote

Auch die Sport- und Freizeit-gGmbH in Grefrath nutzt das Angebot, um Leistungen zu beschaffen. Foto: Eissport- und Eventpark Grefrath

Grefrath/Tönisvorst Unternehmen sehen auf einen Blick, welche Aufträge zu vergeben sind – auch in Grefrath und Tönisvorst wird dieses Angebot sehr rege genutzt, teilt der Kreis Viersen mit.

Der Kreis Viersen hat die Homepage für die Zentrale Vergabestelle überarbeitet. Dadurch sollen interessierte Unternehmen sofort erkennen können, welche Maßnahmen in naher Zukunft umgesetzt werden und welche Vergaben aktuell ausgeschrieben werden.

Insgesamt vergab der Kreis im vergangenen Jahr Aufträge mit einem Gesamtvolumen von über 46 Millionen Euro brutto – eine deutliche Steigerung gegenüber 2019, als das Auftragsvolumen bei 28 Millionen Euro lag. Wie der Kreis am Montag mitteilte, wurden seit Gründung der Zentralen Vergabestelle 2016 über 700 Vergabeverfahren aus verschiedenen Bereichen bearbeitet, beispielsweise für diverse Gewerke im Bau-Bereich, etwa zum Neubau des Kreisarchivs in Viersen-Dülken, zur Beschaffung von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen oder zu Straßenbaumaßnahmen. Von der Vergabestelle profitiere die heimische Wirtschaft, teilte Landrat Andreas Coenen (CDU) mit: „Rund 30 Prozent der Aufträge mit einem Volumen von rund 15 Millionen Euro sind im Kreis Viersen geblieben.“

Seit 2016 hat der Kreis seine Auftragsvergaben in der Zentralen Vergabestelle gebündelt. Inzwischen nutzen einige Städte und Gemeinden das Angebot, etwa die Stadt Tönisvorst und die Gemeinde Grefrath, aber auch die Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath, um Leistungen zu beschaffen.

Unternehmen, die sich für die Vergaben interessieren, können durch einen Link auf der Internetseite des Kreises Viersen (www.kreis-viersen.de – Politik & Kreishaus – Ämter – Amt für Personal und Organisation – Zentrale Vergabestelle) das Portal des Deutschen Ausschreibungsblattes besuchen und Angebote abgeben. Die europäischen und nationalen Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge enthalten viele Regelungen, die öffentliche Auftraggeber beachten müssen. „Für Mitarbeiter in den Kommunen, die nur gelegentlich Leistungen beschaffen müssen, ist die Zentrale Vergabestelle sehr hilfreich“, sagt Coenen: „Sie erleichtert es erheblich, Aufträge schnell, rechtssicher und nachhaltig abzuwickeln.“

Unternehmen, die Fragen zur Online-Abgabe von Angeboten haben, können sich an die Mitarbeiter der Vergabestelle des Kreises unter Telefon 02162 391224 wenden. Corona-bedingt ist die Kreisverwaltung für den Publikumsverkehr derzeit geschlossen, die Teilnahme an Angebotsöffnungen und die Abgabe von Angeboten in schriftlicher Form ist deshalb im Augenblick nicht möglich. Der Kreis hat das Verfahren deshalb auf die Online-Abgabe von Angeboten umgestellt.