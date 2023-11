Für Vielfalt und Toleranz Queere Menschen planen CSD im Kreis Viersen

„Auch im Kreis Viersen gibt es nicht nur Mama und Papa, sondern auch queere Strukturen in Familien“, sagt David Neil Nethen. Der 49-jährige Grefrather gehört dem Organisationsteam an, das am Mittwoch, 8. November, in Viersen einen neuen Verein gründen will. „Kreis Queersen“ wird der Vereinsname sein, der schon deutlich macht: Auch im Kreis Viersen gibt es Menschen, die queer sind. Diese Bezeichnung wird in Deutschland oft als Sammelbezeichnung verwendet für lesbisch, schwul, bi-, trans- oder intersexuell. Für sie gebe es in den großen Städten viele Angebote, so Nethen, „aber nicht hier im ländlichen Raum. Wir vermissen hier eine Repräsentanz.“