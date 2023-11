Spenden in den Gerätenhäusern abgeben Feuerwehren sammeln für Rumänien und Ukraine

Bereits zum 31. Mal sammeln die Rumänienhilfe Vorst und die Feuerwehren im Kreis Viersen, im Kreis Kleve und in Krefeld gemeinsam Spenden, um Menschen in Rumänien zu unterstützen. In diesem Jahr jedoch ist alles etwas anders, wenn am Samstag, 18. November, wieder an den Gerätehäusern der Feuerwehren Lebensmittel, Kleidung oder Spielzeug abgegeben werden. Grund sind die Wirren in der Ukraine rund um den von Russland initiierten Krieg. „Die Menschen dort leiden aktuell in Europa am meisten. Darum haben wir entschieden, einen großen Teil der Spenden dorthin zu geben“, erläutert der Vorsitzende der Rumänienhilfe, Hans Holtschoppen.