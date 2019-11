Info-Veranstaltung am 4. Dezember : Breitband-Ausbau in Kempen startet im Frühjahr

Breitband-Ausbau in Kempen startet im Frühjahr

Info-Veranstaltung am 4. Dezember

Kempen Der Breitband-Ausbau im Kreis Viersen ist in vollem Gange. Der Kreis hat in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden eine Offensive für schnelles Internet gestartet. Die Kreisverwaltung räumt dem Vorhaben Priorität ein, hat eigens einen Breitbandkoordinator für die Umsetzung engagiert.

Wie Bürgermeister Volker Rübo im Wirtschaftsförderungsausschuss mitteilte, soll der Breitband-Ausbau bis März 2021 auch in Kempen über die Bühne geben. 8,8 Millionen Euro werden allein im Kempener Stadtgebiet investiert, zehn Prozent der Kosten trägt die Stadt, der Löwenanteil der Kosten wird über Fördermittel von Bund und Land bereitgestellt. Insgesamt 424 Kilometer Kabel werden ab März 2020 in die Erde gebracht. Erste Verteilerstationen hat die Deutsche Glasfaser bereits eingerichtet, wie der Projektleiter des Unternehmens für den Kreis Viersen, Stephan Giese, am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung berichtete.