SPD-Bundestagsmitglied für den Kreis Viersen „Man darf nicht die Bodenhaftung verlieren“

Dieser Mann bleibt sich treu: „Ich habe immer gesagt, dass ein solches Mandat etwas ganz Besonderes ist, deshalb einmal mehr eine Arbeit auf Zeit ist und nicht zum Beruf oder zur Selbstverständlichkeit werden darf.“ Udo Schiefner ist in diesen Tagen 65 Jahre alt geworden, und der Kempener hat sich entschieden: Für eine weitere, dann vierte Amtszeit im Deutschen Bundestag will der SPD-Politiker nicht mehr kandidieren. Den Entschluss hat er seinen Parteifreunden und -freundinnen in einem Brief mitgeteilt.