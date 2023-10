Statistik für den Kreis Viersen Touristen bleiben im Durchschnitt 2,2 Tage

Im Kreis Viersen wurden im August insgesamt 40.499 Übernachtungen gezählt, 2840 davon in Grefrath, 3490 in Kempen und 8281 in Willich. Für Tönisvorst lagen keine Zahlen vor. Die Angaben in der Tourismusstatistik beziehen sich auf geöffnete Beherbergungsbetriebe, die mindestens zehn Gästebetten oder Stellplätze anboten. Für die Monate Januar bis August zählten die Statistiker des Landesamts insgesamt 264.277 Übernachtungen im Kreis Viersen, davon 18.087 in Grefrath, 32.174 in Kempen und 56.616 in Willich. Spitzenreiter im Kreis Viersen ist übrigens Nettetal, dort wurden von Januar bis August 87.940 Übernachtungen gezählt. Die mittlere Aufenthaltsdauer aller Gäste, die im Kreis Viersen übernachteten, lag bei 2,2 Tagen. Eher kürzer hielten sich Gäste durchschnittlich in Grefrath auf (mittlere Aufenthaltsdauer: 1,9 Tage), eher länger in Kempen (2,6 Tage) und in Willich (2,7 Tage).