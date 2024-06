Talente aus dem Kreis Viersen Tolle Ergebnisse für junge Musiker bei „Jugend musiziert"

„Für die Schülerinnen und Schüler war die Teilnahme am Bundeswettbewerb schon ein ganz besonderes Erlebnis. Nur wenige schaffen es bis dorthin. Mein Dank geht auch an die Dozentinnen und Dozenten, welche die Teilnehmenden so intensiv gefördert haben", teilte Ingo Schabrich, Kreisdirektor und Dezernent für Jugend, Familie, Bildung und Kultur des Kreises Viersen, am Dienstag mit. „Ohne die Hilfe und Begleitung der Familien sowie die engagierte Vorbereitung der beteiligten Lehrkräfte wäre das so nicht möglich gewesen“, ergänzte Ralf Holtschneider, Leiter der Kreismusikschule.