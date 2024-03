Versorgung im Kreis Viersen Mobilfunk-Standorte mit 5G erweitert

Die Telekom will die Mobilfunkversorgung im Kreis Viersen weiter verbessern. Wie das Unternehmen mitteilte, betreibt es jetzt 121 Standorte im gesamten Kreisgebiet, weitere 34 sind geplant. In den vergangenen beiden Monaten wurde ein Standort neu gebaut, fünf Standorte wurden mit 5G erweitert, teilte das Unternehmen mit. Durch den Ausbau steige die Mobilfunkabdeckung im Kreis in der Fläche, insgesamt stehe mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Jeweils einen Standort gibt es in Brüggen-Bracht, Grefrath-Oedt und Kempen, drei sind in Tönisvorst. Der Standort in Brüggen-Bracht diene auch der Mobilfunk-Versorgung entlang der A 61, hieß es von der Telekom, die Standorte in Brüggen-Bracht, Kempen und Tönisvorst zudem der Versorgung entlang der Bahnstrecken. „Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, so Maik Exner, Unternehmenssprecher Deutsche Telekom. Im Kreis Viersen betreibe die Telekom jetzt 121 Standorte, die Haushaltsabdeckung liege bei nahezu 100 Prozent. Bis 2026 sollen weitere 34 Mobilfunkstandorte hinzukommen, an 36 Funkmasten sind Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant. Dabei sei man auf die Zusammenarbeit mit Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Maststandort vermieten möchte, kann sich an die Deutsche Funkturm wenden, sie baut die Mobilfunkstandorte der Telekom: www.dfmg.de/standortangebot.