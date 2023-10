Online-Mitmach-Aktion im Kreis Viersen Wie Städte und Gemeinden an den Klimawandel angepasst werden können

Darin können Bürgerinnen und Bürger nicht nur genaue Prognosen für Wasserstände und Fließrichtungen starker Überschwemmungen ergründen, sondern sich auch einbringen: Der Kreis sucht nämlich nach Orten, die besonderen Schutzes bedürfen. So beispielsweise Schulen, Kitas, Rettungseinrichtungen, Objekte mit möglichen Schadstoffquellen oder zentrale Verkehrsknotenpunkte, aber auch andere sensible Einrichtungen. Bürgerinnen und Bürger können sich dabei einbringen und weitere Impulse für wichtige Orte und Gebäude liefern, um so den Verantwortlichen bei Kreis und Kommunen bei der Gefahrenabwehr zu helfen.