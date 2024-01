Neue Regelung ab Januar 2024 Kreis Viersen stellt mehr Abfall-Arten an Wertstoffhöfen kostenfrei

Die Städte Kempen, Tönisvorst und Willich bieten zudem eigene Wertstoffhöfe für ihre Bürger an. Für Kempen stehen keine Änderungen an, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion: „Unsere Gebühren bleiben zum Jahreswechsel unverändert. Allerdings darf ich sagen, dass die in Viersen nun kostenfreien Stoffe bei uns schon seit Jahren kostenlos abgegeben werden können“, so Heinrich Maas, bei der Stadt Kempen verantwortlich für den Bereich Abfallwirtschaft. Kempenerinnen und Kempener können also längst günstige Entsorgungsmöglichkeiten nutzen. Übrigens richtet sich das Angebot nur an Kempener: „Wir nehmen auch Ausweiskontrollen vor. Unser Angebot ist eines der Stadt für Bürger der Stadt“, so Maas. Wer also beispielsweise in Kempen arbeitet und auf dem Heimweg noch schnell eine Kofferraumladung Abfall zum Wertstoffhof bringen möchte, könnte enttäuscht werden.