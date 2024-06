Was die Bürger im Kreis Viersen 2023 wegwarfen Fast eine halbe Tonne Müll pro Einwohner

Mit 37 Prozent hat der Hausmüll den größten Anteil an der Abfallgesamtmenge im Kreis Viersen. Der zweite Platz geht an den Abfall, der in der Biotonne landet (23 Prozent), Platz drei an Papier, Pappe und Karton (13 Prozent). Diese und weitere Daten stellte Christian Böker, Leiter des Abfallbetriebes des Kreises Viersen (ABV), dem Betriebsausschuss des Kreises Viersen vor. Das muss so sein, denn der Kreis Viersen als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger ist an den Paragrafen 7 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes (LKrWG) des Landes Nordrhein-Westfalen gebunden. Die erhobenen Daten seien an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) gemeldet worden, informierte der Kreis Viersen.