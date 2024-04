Für die Verkehrssicherheit Kreis Viersen startet mit dem Grasschnitt an Straßen und Radwegen

Die großen orangefarbenen Fahrzeuge des Landesbetriebs Straßen NRW sind in diesen Tagen schon an den Landstraßen im Kreisgebiet im Einsatz, um das Gras entlang der Fahrbahnen zu schneiden. Auch der Kreis Viersen will bald entlang der Kreisstraßen mit dem Grasschnitt beginnen. Wie der Kreis mitteilte, beginnen die Arbeiten für den Frühjahrsschnitt voraussichtlich am Montag, 6. Mai.