Bevölkerungsschutz im Kreis Viersen Städte und Gemeinden bekommen mobile Sirenen

Einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten der neuen Geräte verschafften sich Landrat Andreas Coenen (CDU), Jens Ernesti, Dezernent für Bevölkerungsschutz des Kreises Viersen, Kreisbrandmeister Rainer Höckels, Simon Fritsch vom Brand- und Katastrophenschutz sowie Ralf Götzmann von der Feuerwehr Brüggen vor dem Kreishaus in Viersen: Die mobilen Sirenen werden per Magnethalterung auf Fahrzeuge montiert. Die Bedienung erfolgt dann vom Inneren des Fahrzeugs aus. Die Sirenen können alle Sirenensignale abspielen, aber auch Warnsignale, -durchsagen und Gefahrenhinweise können so weiträumig ausgegeben werden.