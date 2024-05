Stadtradeln im Kreis Viersen Wird der Kilometerrekord geknackt?

Alle neun Städte und Gemeinden des Kreises Viersen sind auch in diesem Jahr wieder gemeinsam vertreten und rufen zum Mitradeln auf. Im vergangenen Jahr hatten in der Stadt Kempen 777 aktiv Radelnde an der Aktion teilgenommen. In 34 Teams schafften sie 148.154 Kilometer und sparten damit 24 Tonnen CO2 ein. In Willich waren es 2023 451 aktive Radelnde in 49 Team. Sie erreichten 111.207 Kilometer und 18 Tonnen CO2-Einsparung. In Tönisvorst gab es 386 aktiv Radelnde, 27 Teams und 62.608 gefahrene Kilometer und damit zehn Tonnen CO2-Vermeidung. 150 Teilnehmer registrierten sich in 20 Teams in Grefrath und erreichten 35.939 geradelte Kilometer (fünf Tonnen CO2-Einsparung). Für 2024 haben sich bislang in Kempen 228 Radelnde registriert; in Willich sind es 143, in Tönisvorst 144 und in Grefrath 56.