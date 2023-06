Anleitungen gesucht Warum der Kreis Viersen eine Sammlung von Kinderspielen aus aller Welt plant

Die Idee der interkulturellen Spielesammlung kam von Felicia Bot-Jurca, zuständig im kommunalen Integrationszentrum für frühe Bildung. Das Zentrum unterstützt Kindertagesstätten und Schulen im Bereich der Integration. In diesem Kontext wurden bereits Elternratgeber veröffentlicht, die in 13 Sprachen erläutern, was zu tun ist, wenn das Kind in Kindergarten oder Schule geht und wie mehrsprachige Erziehung aussehen kann. In ihrer vierten Broschüre möchte sie nun Beschäftigungsideen für Kinder sammeln. Die Idee entstand in der Corona-Pandemie, als Bot-Jurca explizit nach Spielen aus verschiedenen Ländern gesucht hatte und nur gering fündig wurde. „Ziel ist es nun, Spiele aus vielen Ländern zu sammeln, sodass wir Beschäftigungsmöglichkeiten aus der ganzen Welt haben“, sagt sie.