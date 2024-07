Bundestagsmitglied für den Kreis Viersen SPD-Abgeordneter Udo Schiefner tritt nicht mehr an

Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, schreibt Schiefner an seine Parteifreunde. Er führt Altersgründe an, die ihn zum Rückzug bewegen. Bei Beginn der neuen Legislaturperiode werde er 66 Jahre alt sein. „Ich gehöre nicht zu denen, die trotz Energie und Tatkraft glauben, man müsse so ein besonderes Amt bis zum 70. Lebensjahr ausführen. Denn das Leben bietet einem nicht unendlich viel Zeit und darf deshalb auch nach meinem Verständnis nicht nur aus politischer Arbeit bestehen. Mit der Entscheidung, nicht mehr kandidieren zu wollen, bleibe ich mir treu“, so Schiefner, der in wenigen Tagen 65 Jahre alt wird.