Kritik an digitaler Ausrichtung des Raderlebnistages „Route 47 mussten wir schon nachdrucken“

Am Stand auf dem Kempener Buttermarkt, wo sonst die Stempel kreisten und viel am Stand erzählt wurde, zücken die Radler ihre Handys, stellen sich vor den aushängenden Plakaten mit den QR-Codes auf und scannen. Doch nicht immer klappt das wie gewünscht, was unter anderem an den verschiedenen Systemen liegt, die die Radler nutzen. „Wir mussten heute schon etliche Male Hilfestellung leisten. Teilweise klappt es, teilweise nicht“, sagt Ariane Müller.