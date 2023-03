Praxen im Kreis Viersen Kinderärzte registrieren so viele Streptokokken-Fälle wie noch nie

In der Kinderarztpraxis von Christiane Thiele sitzen derzeit jeden Tag fünf bis zehn Kinder, die positiv auf Streptokokken getestet werden – und bei denen, wenn sie den typischen Ausschlag haben, dann Scharlach diagnostiziert wird. „Wir beobachten seit Januar eine extreme Welle, das hat es so vorher noch nie gegeben“, sagt die erfahrene Kinder - und Jugendärztin, die in Viersen-Süchteln eine Praxis betreibt. Thiele ist Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Nordrhein und im engen Austausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen im gesamten Kreis Viersen. „Wir sehen überall das selbe Bild – leider“, sagt Thiele.