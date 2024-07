Trauriger Rekord im Kreis Viersen Suchtberatung: So viele Drogentote wie nie zuvor

Hans Josef Kampe, seit 32 Jahren Vorsitzender des Vereins, sagt: „2023 haben wir mehr als 3000 Menschen beraten, fast 900 Klientinnen und Klienten im Alter von 13 bis 77 Jahren werden durch uns längerfristig begleitet und betreut.“ 583 und damit fast zwei Drittel der Klienten sind Männer. Mehr als 40 Prozent konsumieren hauptsächlich Alkohol, gefolgt von Cannabis (18 Prozent) und Heroin (16 Prozent). Die Suchtberatung besteht seit gut 50 Jahren und ist kreisweit tätig. Sie ist für alle Arten von Sucht zuständig. Der Hauptsitz ist an der Kreuzherrenstraße 17-19 in Viersen-Dülken, Außenstellen gibt es in Kempen, Willich und Nettetal.