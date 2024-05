Fahrradausflüge im Kreis Viersen So schön ist die ADFC-Radtour des Monats Mai

Die Tour führt über den Kempener Rundweg bis in den benachbarten Kreis Kleve. Ausgangspunkt ist der Parkplatz an der Breite Straße in Kempen-St. Hubert am Knotenpunkt (KP) 12. Tipp: Wer die Tour allein fahren will, sollte sich mit den Knotenpunktsystem vertraut machen und einen Blick für die kleinen, weiß-roten Schilder entwickeln. Die Radelnden folgen der Beschilderung zum KP 41 in Bendheide. Es geht durch den Ortsteil Escheln entlang des Landschaftsschutzgebietes „Spring und Langendonker Graben“. Im weiterem Verlauf passiert die Route Haus Velde mit seinem Torhausturm. Der ehemalige Gutshof aus dem 14. Jahrhundert befindet sich in Privatbesitz.