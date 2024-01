Landwirte-Protest im Kreis Viersen So lief die zweite Trecker-Demo der Bauern

Der Parkplatz wird immer voller. Letztendlich sind es gut 100 Fahrzeuge – vom Traktor über Kleinlastwagen und Autos bis hin zu einem Lkw der RWG Rheinland –, die sich in Bewegung setzen. In Kempen schließen sich weitere Fahrzeuge an. An der Hochbendstraße in Anrath warten die nächsten 30 Traktoren in einer Reihe hintereinander, um sich in den Konvoi einzureihen, der sich von St. Tönis nähert.