Warntag am 14. März Am Donnerstag heulen im Kreis Viersen die Sirenen

Auf den landesweiten Warntag der Sirenen am Donnerstag, 14. März, 11 Uhr, macht die Stadt Willich aufmerksam. Dies ist in Willich zugleich ein Probealarm des zum Teil neuen Sirenennetzes im gesamten Stadtgebiet. Die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen informieren über diesen Probealarm im Vorfeld, damit sich die Bevölkerung keine Sorgen macht. Getestet werden an diesem Warntag alle Sirenen, um zu überprüfen, ob alle funktionieren.