Kreis Viersen : Mehr Fahrten - neue Angebote im Busverkehr

Kreis Viersen Vom 1. Juli an gibt es für Fahrgäste im Kreis Viersen ein deutlich besseres Angebot im Busverkehr. Der Takt mehrerer Linien wird verkürzt. Es gibt eine neue Schnellbuslinie, eine zusätzliche Direktverbindung und neue Haltestellen.

Möglich wird dies, weil das in Schwalmtal ansässige, inhabergeführte Unternehmen Kraftverkehr Schwalmtal als Gewinner aus einem europaweiten Ausschreibungsverfahren hervorgegangen ist. Jetzt können die Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen (VKV) und Kraftverkehr Schwalmtal zahlreiche Verbesserungen im Busverkehr umsetzen. Dies berührt die Linien 011, 012, 038, 064, 065, 066, 067, 074 und SB 88. Außerdem entsteht eine neue Schnellbus-Linie zwischen Brüggen Zentrum und Nettetal-Lobberich. Vom Sommer 2022 an wird die Linie 074 auf reinen Elektrobetrieb umgestellt.

Innerhalb der Stadt Kempen wird vor allem die Linie 065 aufgewertet. Es werden mehr Fahrten ohne Voranmeldung sowie ausschließlich Direktverbindungen aus Tönisberg in die Kempener Innenstadt angeboten. Insbesondere samstags reagiert der Fahrplan im ganzen Kreisgebiet auf die aktuellen Ladenöffnungszeiten und dem – außerhalb von Corona-Zeiten – intensiven Freizeitverkehr mit einem deutlich ausgeweiteten Angebot bis in die Abendstunden.

Zudem werden neue Haltestellen an einigen Stellen im Kreisgebiet eingerichtet. Neu ist ebenfalls, dass an allen Haltestellen Informationen über Verspätungen und Änderungen mittels QR-Code direkt auf dem eigenen Smartphone abgerufen werden können. „Aktuell stellen wir gerade die Fahrpläne fertig, erwarten die Lieferung unserer neuen, umweltfreundlichen Fahrzeuge und bereiten vor allem auch die Informationen über unsere neuen Buslinien vor“, sagte Elmar von der Forst, Geschäftsführer von der Kraftverkehr Schwalmtal. Derzeit werde die neue Internetseite www.linienbus-kreis-viersen.de aufgebaut, auf der in Kürze die Kraftverkehr Schwalmtal über die Fahrpläne, kurzfristige Änderungen und Ansprechpartner informieren wird.