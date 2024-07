Großveranstaltung am Niederrhein Rund 34.000 Menschen traten beim Raderlebnistag in die Pedale

Der erste Raderlebnistag Niederrhein als Nachfolge-Veranstaltung des Niederrheinischen Radwandertages ist bestens geglückt. Das teilte die Niederrhein Tourismus GmbH am Montag mit. Am Raderlebnistag nahmen nach Schätzungen der Organisatoren unter Federführung der Niederrhein Tourismus am Sonntag rund 34.000 Radlerinnen und Radler jeden Alters teil. „Dieses tolle Ergebnis zeigt, dass die Neuausrichtung der traditionsreichen Erfolgsveranstaltung auf breite Zustimmung gestoßen ist“, so NT-Geschäftsführerin Martina Baumgärtner. Beim letzten Niederrheinischen Radwandertag 2023 traten rund 35.000 Menschen in die Pedale.