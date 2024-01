Einsatz für die Polizei Rund 100 getunte Fahrzeuge bei Treffen in Kempen

In Kempen und Wachtendonk haben sich am späten Samstagabend zahlreiche junge Leute mit getunten Fahrzeugen getroffen. Wie die Kreispolizeibehörde Viersen mitteilte, erhielt die Polizei in Viersen am Samstagabend gegen 22.40 Uhr mehrere Meldungen, dass sich junge Menschen mit getunten Autos an der Otto-Schott-Straße in Kempen im Bereich von McDonalds und einer Tankstelle dort aufhalten sollten. „Die eingesetzten Kräfte konnten etwa 100 Autos mit 150 Personen zählen“, teilte eine Polizeisprecherin dazu am Montag mit. Ein Zusammenhang mit einem durch die Kreispolizeibehörde Kleve gemeldeten Tuning-Treffen in Wachtendonk könne nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden.