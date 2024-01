Regionalwettbewerb Kreis Viersen und Mönchengladbach „Jugend musiziert“ am 28. Januar

107 Kinder und Jugendliche der Kreismusikschule Viersen und der Musikschule Mönchengladbach nehmen in diesem Jahr am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teil. Der Wettbewerb wird abwechselnd in Viersen und in Mönchengladbach ausgerichtet, in diesem Jahr findet er in Mönchengladbach statt. Am Sonntag, 28. Januar, heißt es im Carl-Orff-Saal der Musikschule und im Haus Erholung „Jugend musiziert“, dann spielen die Kinder und Jugendlichen vor Publikum und einer Fachjury.