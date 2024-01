Schach-Kreismeisterschaft in Kempen Regenbogenschule holt erneut den ersten Platz

An den wenigsten Grundschulen gibt es richtige Schach-AGs, die meisten Grundschüler üben zwischendurch in den großen Pausen oder in der Betreuung am Nachmittag. „Das ist echt schade, es fehlen einfach Menschen, die solche AGs am Leben halten“, sagt eine Mutter. In Kempen gibt es so eine AG, unterstützt durch Lehrpersonal und den Schachverein Schachfüchse Kempen. So stellt der Verein neben der Software auch das Spielmaterial und Mitglieder, die die Kreismeisterschaft betreuen.