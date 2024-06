Routen in Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath Raderlebnistag spricht Familien an

Erlebnisstationen Beim Raderlebnistag können eine Vielzahl von Genuss- und Erlebnisstationen, die oftmals auch Info-Punkte sind, besucht werden. Dazu gehören unter anderem das Info-Zentrum Biologische Station Krickenbecker Seen in Nettetal, das Heimatmuseum „Kamps Pitter“ in Willich-Schiefbahn, das Auffelder Bauerncafé in Grefrath-Oedt oder der St. Töniser Obsthof. Info-Punkt ist auch das Rathaus am Buttermarkt in Kempen.