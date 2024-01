Brennende Mülltonnnen und Böller im Rohr Polizei zieht Bilanz nach Silvester

Streitigkeiten bewegten sich laut Polizei in der Silvesternacht „im selben Rahmen wie an einem normalen Wochenende“, wie die Polizei in ihrer Bilanz mitteilte – „teilweise ausgelöst dadurch, dass man sich in so einer Nacht eben auf der Straße trifft“. So sei kurz nach Mitternacht ein bereits länger schwelender Nachbarschaftsstreit in Schwalmtal-Amern eskaliert. So solle zunächst die eine Seite Böller unter das Auto der anderen geworfen haben, am Ende gab es einen verletzten 30-Jährigen.