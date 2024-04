Kriminalität im Kreis Viersen Polizei zählt immer mehr Autoaufbrüche

Auffällig: „Bei 96 der 364 Taten griffen die Diebe abgestellte Pkw auf Parkplätzen an“, so der Polizeisprecher. Immer wieder werden der Polizei Fälle gemeldet, bei denen Unbekannte Autos auf Parkplätzen, beispielsweise an Friedhöfen oder Sportplätzen aufbrachen, Wertgegenstände oder Geld stahlen. Die Polizei zeige an diesen Orten bereits vermehrt Präsenz, so die Polizei. Sie appelliert aber auch an Autofahrer, Aufbrüche zu vermeiden: „Ihr Auto ist kein Tresor!“ Ein kurzes „Reinspringen“ in den Supermarkt, die schnelle Paketabgabe bei der Post oder ein kurzer Besuch auf dem Friedhof reichten Dieben schon aus, um das Fenster einzuschlagen und Handtaschen, Geldbörsen oder Laptops aus dem Wagen zu stehlen.