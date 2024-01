Verkehrsbehinderungen im Kreis Viersen erwartet Landwirte planen Trecker-Demo am 8. Januar

In Nordrhein-Westfalen wollen Bauern am Montag landesweit an Kreuzungen und Auffahrten den Verkehr lahmlegen. Größere Versammlungen soll es unter anderem in Köln, Bonn und Münster geben. Vielerorts warnten die zuständigen Polizeidienststellen schon am Freitag vor Verkehrsproblemen, weil viele Proteste mit Traktoren angekündigt wurden. Diese könnten sich teilweise über den ganzen Montag hinziehen und deshalb auch Auswirkungen auf den Berufs- und Schülerverkehr haben.