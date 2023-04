14 Fälle im März angezeigt Polizei im Kreis Viersen warnt vor Schockanrufen

Die Polizei im Kreis Viersen warnt vor Betrugsversuchen am Telefon. Allein im März wurden der Polizei kreisweit 25 Fälle bekannt, in 14 Fällen waren es sogenannte Schockanrufe. In den meisten Fällen, so die Polizei, blieb es beim Betrugsversuch: Viele Menschen seien inzwischen sensibilisiert, weil die Polizei immer wieder auf diese Anrufe aufmerksam mache. Allerdings könnte die Zahl der Betrugsversuche am Telefon deutlich höher sein. Die 25 Fälle im März, die die Polizei registrierte, waren nur die, die angezeigt wurden. So manche erfolgte Tat werde vermutlich gar nicht angezeigt, sagt Polizeisprecher Wolfgang Goertz, weil sich die Betroffenen schämten und nicht wollten, dass der Familie bekannt werde, dass man gerade viel Geld an Betrüger gegeben habe.