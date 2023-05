Kriminalprävention im Wartezimmer Polizei warnt mit Plakaten vor Telefonbetrügern

Kreis Viersen · Mit dreisten Maschen versuchen Betrüger, Menschen am Telefon oder per WhatsApp um ihr Erspartes zu bringen. Um davor zu warnen, hängt die Polizei Plakate in Arztpraxen auf.

04.05.2023, 11:41 Uhr

Die Polizei macht mit Plakaten auf die Betrugsmaschen aufmerksam. Foto: Polizei Viersen

Die Polizei im Kreis Viersen warnt eindringlich vor Betrügern, die am Telefon oder über den Messenger-Dienst WhatsApp Menschen um ihr Erspartes bringen. Immer wieder kommt es im Kreisgebiet zu sogenannten Schockanrufen: Am Telefon erzählen die Betrüger ihren Opfern, ein Angehöriger habe einen schlimmen Unfall verursacht. Um eine Untersuchungshaft zu vermeiden, müsse eine Kaution gezahlt werden. Vermehrt kommt es auch zu WhatsApp-Nachrichten auf dem Smartphone, in denen sich Betrüger als Sohn, Tochter oder Enkel ausgeben und um Geld bitten. Um mehr Menschen auf diese Maschen aufmerksam zu machen, hat die Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde ein Plakat entworfen, das in Wartebereichen von Arztpraxen im gesamten Kreis Viersen aufgehängt werden sollte. „Vorsicht (Telefon)Betrug“, steht darauf, und: „Ziel der Betrüger: Ihr Geld!“ Die Tipps der Polizei: „Beenden Sie jedes Telefongespräch sofort, wenn Sie nach Geld gefragt werden. Ignorieren Sie Aufforderungen zur Geldüberweisung, die Sie per SMS oder WhatsApp bekommen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand als Ihr Kind oder Angehöriger ausgibt.“ Dort heißt es auch: „Betrügerische Anrufe können alle treffen“ – weshalb die Polizei rät, sich im Vorfeld über die unterschiedlichen Betrugsmaschen zu informieren, um richtig reagieren zu können. Weiterführende Informationen finden Interessierte durch einen QR-Code, der ebenfalls auf dem Plakat aufgedruckt ist. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und der kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein informierte die Polizei 133 Arztpraxen über die Plakat-Aktion. Die Idee sei sehr gut angenommen worden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Beamte des Bezirksdienstes der Polizei hätten anschließend die Plakate kreisweit an Hausärzte, Orthopäden, Internisten und Augenärzte verteilt. Weitere Informationen zu gängigen Betrugsmaschen finden Interessierte im Internet unter https://viersen.polizei.nrw/direktion-kriminalitaet-3.

(biro)